Arızalı asansörü çalıştırıp arkadaşının ölümüne neden oldu

BUGÜN NELER OLDU

telefon takmak istedikleri asansörü çalıştırarak iş arkadaşı Emre Adıyaman'ın asansör kabiniyle duvar arasında sıkışıp, ölmesine neden olduğu iddia edilen Ahmetcan N., adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, "Ben de arkadaşıma üzüldüm keşke olmasaydı kazayla oldu" dedi. Dadaloğlu Mahallesi'nde mühendis, kontrolünü yaptığı asansöre 'telefonda sıkıntı var' dedikten sonra mavi etiket yapıştırarak apartmandan ayrıldı. Usta Ahmetcan N., çırağı Emre Adıyaman'ı kabini 1'inci katta bulunan asansörün içine telefonu kontrol etmesi için gönderdi. Apartman sakini S.K., Ahmetcan N.'nin yanına gelerek "Ayağım ağrıyor" dedi. Ahmetcan N., çırağı Emre Adıyaman'a "Ben asansörü normale alayım. İşimizi daha sonra yapalım" diyerek asansörü 2'nci kata çağırdı. O sırada asansörden çıkmaya çalışan Adıyaman'ın vücudu kabin ile duvar arasında sıkıştı. Çığlık seslerine koşan Ahmetcan N., asansörün durduğu noktaya gelince çırağının sıkıştığını gördü. Apartman sakinleri Can-Kur ekiplerine haber verirken, Ahmetcan N. makine dairesine koşarak asansörü aşağıya indirmeye çalıştı. İtfaiye erlerinin kurtardığı Emre Adıyaman hastanede yaşamını yitirdi.