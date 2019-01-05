Doğanın izlerine ilgi büyük oldu

BUGÜN NELER OLDU

makro, manzara ve doğal ortamlarında yaşayan hayvan fotoğraflarından oluşan 'Doğanın izleri' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Mersin Fotoğraf Derneği (MFD) Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi'nin sergisi büyük ilgi gördü. Makro, manzara ve doğal ortamlarında yaşayan hayvan fotoğraflarından oluşan sergide, Adnan Kara, Bülent Döner, Erol Özer, Kıymet Gündoğdu, Mehmet Gündoğdu, Meltem Çakır, Mustafa Öztürk, Mustafa Şahbaz, Sevim Çınar, Sevinç Dinçer, Sevtap İnal, Turan Sezer, Ümit Tekin ve Veli Dölek'in çok sayıda çalışmaları yer aldı. Sergide konuşan Dernek Başkanı Seyfi Arslan, atölyeye fotoğrafları ile katkı veren üyelere teşekkür ederek, günün anısına teşekkür plaketi verdi.