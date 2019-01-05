Dr. Ahmet Bozan: şiddetin karşısındayız

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Türkiye genelinde amatör müsabakalarda yaşanan şiddet olayları ile geçtiğimiz haftalarda İstanbul Süper Amatör Ligi'nde Muhammed Yücel adında 17 yaşında bir gencin ölümü ile sonuçlanan üzücü olay ile ilgili olarak açıklama yaptı. Bozan, "Kurulduğumuz günden bu yana hep şiddetin, çirkin tezahüratın ve saha olaylarının karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Sporcusundan kulüplerine, hakeminden saha komiserine, basınından seyircisine şiddet olaylarının bir daha yaşanmaması için topyekun şiddetin karşısında durduğumuzu en gür sesle sahalara yansıtmalıyız" dedi.