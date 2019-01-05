Erhan ÖZMEN: 2019 aynı zamanda “insan olma yılı” olsun

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan etti.Şanlıurfa sınırları içerisinde yer alan Göbeklitepe için tarihin sıfır noktası da deniliyor. Zira Göbeklitepe, "Bereketli Hilal" olarak bilinen coğrafyanın, yani Mezopotamya'nın bir parçası.Bereketli Hilal, tarihteki ilk kentlerin, bürokrasinin, yazının ve devletin ortaya çıktığı ya da diyebiliriz ki uygarlığın başlangıç noktası, buğdayın Dünya ile tanıştığı nokta, insanlığın ilk yerleşik hayata başladığı nokta.Tüm insanlık için önemli bu arkeolojik alanın 2019 yılı ile özdeşleştirilmesi, 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi sadece Şanlıurfa için değil gastronominin yıldızları Gaziantep, Hatay destinasyonları içinde çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı doğru değerlendirmek için biz bölge halkına da, Türk toplumuna da büyük görevler düşüyor.Nasıl oluyor da kopyadan yakalanan bir öğrenci üniversitedeki hocasını öldürebiliyor?Nasıl oluyor da bir polis memuru tayin işi olmuyor diye emniyet müdürünü öldürebiliyor?Nasıl oluyor da bir adam kendisinden boşanmak isteyen karısını çocuklarının gözü önünde katledebiliyor?2019, 12 bin yıllık tarihi ile Anadolu topraklarında yer alan bir ören yeri olmanın çok çok ötesinde, tüm insanlık için bir başlangıç noktası olan Göbeklitepe yılı olması müthiş bir şey. Ama önce bu topraklarda hepimizin, polis, mühendis, öğretmen, doktor, üretici olmadan önce insan olmayı öğrenmesi gerek.O nedenle istiyorum ki 2019 yılı tarihin sıfır noktasında insan olmayı öğrenme yılı olsun. Tüm dünyadan insanlar buraya geldiklerinde bilsinler ki bu topraklar aynı zamanda hoşgörünün, sevginin, aşkın, huzurun da doğduğu yerdir.