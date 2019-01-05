Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Fotoğrafçı avukatlara sertifika verildi

Fotoğrafçı avukatlara sertifika verildi

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Fotoğrafçı avukatlara sertifika verildi
MERSİN Barosu Fotoğrafçılık Kulübü tarafından avukatlara yönelik düzenlenen temel fotoğraf eğitimini başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı. Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Avukat Mustafa İsmet Ünal tarafından organize edilen fotoğrafçılık eğitimde, eğitmen ve fotoğraf sanatçısı Taylan Deprem tarafından Mersin Barosu Eğitim Hizmetleri Merkezi'nde avukatlara ve adliye personellerine fotoğraf makineleri ve fotoğraf çekimine yönelik teknik bilgiler verildi. 5 hafta süren eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları, Mersin Barosu Başkan Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu üyemiz Mahçe İnanoğlu Deprem, fotoğraf sanatçısı Taylan Deprem ile Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Mustafa İsmet Ünal tarafından verdi. Baro Başkanı Yeşilboğaz, "Meslektaşlarımızın çekmiş olduğu fotoğrafları baromuzda açmış olduğumuz sergide, sanatseverlere sunuyoruz" diye konuştu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fotoğrafçı avukatlara sertifika verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN