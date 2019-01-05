Gaziantepspor için yapacak bir şey yok

E
konomik açıdan sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor için "Yardım edilse kurtulur"
şeklinde beklentiler vardı. Ancak Gaziantep Valisi Davut Gül
, kırmızı- siyahlı kulüple ilgili bu beklentilere son noktayı koydu. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül
, şu ifadeleri kullandı: "Kulüp gerçekten çok kötü yönetilmiş. 230 milyon liralık borcu var ve bir kuruş geliri yok. Elinde tek mülkü olarak da bin 200 metrekarelik bir yeri var. Ortada çok büyük bir borç yükü var, bunu ödemek zor. Para bulunup iş çözülse bile takımı tekrardan Süper Lig'e taşımak çok daha zor. Yapılacak tek bir şey varsa o da Gazişehir'in Süper Lig'e çıkıp adının Gaziantepspor olarak değiştirilmesi olur."
Gaziantep'in Türkiye için önemli ve ekonomide üst sıralarda yer alan bir şehir olduğunu belirten Davut Gül, sözlerini şöyle tamamladı: "Böyle bir şehrin spor, kültür- sanat ve eğitimde de aynı yerlerde olması gerekiyor.
Spor alanıyla ilgili olarak bir çalışma içinde olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla
birlikte Gençlik ve Spor Bakanımızı
ziyaret ettik. Buraya 10 kapalı spor salonu ve 5 yüzme havuzu yapılması sözünü aldık.
Her semtte çoklu sporların yapılabileceği kapalı salonlar yapmaya çalışacağız. Gaziantep, bunu fazlasıyla hak ediyor."