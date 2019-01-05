Gaziantepspor için yapacak bir şey yok

BUGÜN NELER OLDU

konomik açıdan sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor içinşeklinde beklentiler vardı. Ancak, kırmızı- siyahlı kulüple ilgili bu beklentilere son noktayı koydu. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan, şu ifadeleri kullandı:Gaziantep'in Türkiye için önemli ve ekonomide üst sıralarda yer alan bir şehir olduğunu belirten Davut Gül, sözlerini şöyle tamamladı:Spor alanıyla ilgili olarak bir çalışma içinde olacağız.birlikteziyaret ettik.Her semtte çoklu sporların yapılabileceği kapalı salonlar yapmaya çalışacağız.