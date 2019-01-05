Gribe karşı besin kalkanınızı oluşturun

BUGÜN NELER OLDU

kış günlerinin etkisini arttırmasıyla beraber gribal enfeksiyon vakaları yurt genelinde artmaya başladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi H. Utku Çelik Gençoğlu, soğuk günlerde artan gribal enfeksiyonlara karşı besinlerle kalkan oluşturulabileceğini anlattı. Son günlerde gribal enfeksiyonun görülme sıklığının arttığını ifade eden Gençoğlu, "Grip, influenza denilen virüsün, solunum yoluyla insan vücuduna girerek özellikle sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başında salgınlara neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Mevsim şartları, kronik hastalıkların varlığı, yetersiz ve dengesiz beslenme gribal enfeksiyon görülme sıklığındaki artışların en sık nedenleridir" dedi. Yeterli sıvı alımının bu süreçte önemli olduğunun altını çizen Gençoğlu, "Özellikle su içme ihtiyacının azaldığı enfeksiyon döneminde günde 8-10 bardak ılık su içilmesi, solunum yollarındaki mukoza hücrelerinin nemli olmasını ve bu etkiyle virüs taşıyan damlacıkların etkisine karşı direnci sağlar. Vücudun patojen mikroorganizmaları vücuttan uzaklaştırmak için kullandığı yollardan biri olan mukus oluşumu ve mukus akışkanlığının artması yeterli sıvı alımında daha kolay gerçekleşmektedir" diyerek yeterli sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti.