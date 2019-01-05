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Günsel: İnsanlığa hizmet etmeyi ilke edindik

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Günsel: İnsanlığa hizmet etmeyi ilke edindik
YAKIN Doğu Üniversitesi Almanya'nın Konrad Adenauer Vakfı ve Başkent Üniversitesi ile ortaklaşa İtalya'da Doğu Akdeniz'de Fırsatlar ve Riskler konulu çalıştay düzenledi. İtalya'nın Cadenabbia şehrindeki Villa La Collina'da gerçekleştirilen çalıştayda, Akdeniz bölgesindeki yeni dinamik ve gelişmeler ele alındı. Toplantı kapsamında değişen enerji jeopolitiğinin Doğu Akdeniz'i nasıl etkilediği tartışılırken yaşanan çatışmaların ve karşıtlıkların bertaraf edilerek karşılıklı faydaya dayalı işbirliği sürecine nasıl dönüştürülebileceği Almanya, İsrail, İtalya, Libya, Rusya, Türkiye, Yunanistan ve Avrupa Birliği uzmanları ile masaya yatırıldı.Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi'nin yalnızca öğrencilerinin ve Yakın Doğu ailesinin değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan herkesin öncü bir kurumu olarak insanlarımıza ve insanlığa hizmet etmeyi ilke edindiğini vurguladı.
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Günsel: İnsanlığa hizmet etmeyi ilke edindik
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