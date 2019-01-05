Hedef daha iyi bir Adanaspor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan ilk yarıda 11 maçta görev aldığını ve 16 puan topladıklarını belirtti. İkinci yarıda, ilk yarıdaki kayıpları en asgariye indirip, daha iyi bir Adanaspor izlettirmek istediklerini ifade eden Demirbakan, kadronun büyük bir bölümünü koruduklarını, ligin kalan bölümüne aynı ekiple başlayacaklarını ifade etti. Demirbakan,dedi.