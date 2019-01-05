İkizi pop star kendisi komi

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filminde arabesk müziğin babası Müslüm Gürses'in gençlik yıllarına hayat veren ve sinemaseverlerden tam puan alan Şahin Kendirci'nin tek yumurta ikiz kardeşi Muhammet Kendirci, Adana'da bir restoranda komi olarak çalışıyor. Kendisinden 5 saniye büyük kardeşinin milyonların hayranı olmasıyla gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Kendirci, "Müslüm Gürses'i kardeşimin canlandırması bana çok gurur verdi. O sesiyle gönüllerin yıldızı oldu. Ben de hizmetimle" dedi. Gösterime girdiği günden bu güne kadar yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlenerek gişe rekortmeni olan Müslüm filminin başrol oyuncularından Şahin Kendirci'nin tek yumurta ikizi Muhammet Kendirci, 10 yaşından beri çalışarak ailesine yardımcı oluyor. 14 Şubat 2002 doğumlu olan Şahin ve Muhammet Kendirci'yi birbirinden ayıran tek özellik sesleri. Kardeşinin milyonların gönlüne taht kurmasından gurur duyduğunu söyleyen Muhammet Kendirci, " O benim canımdır" diyor.