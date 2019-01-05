Kayıp muhtar ölü bulundu

BUGÜN NELER OLDU

ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu mahalle muhtarı Eyüp Yıldız (33), bir dere kenarında aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Şahinbey ilçesinin Burç Mahallesi muhtarı Eyüp Yıldız, faturalarını ödeyeceğini söyleyerek, köyde işlettiği markete çocuklarını bırakarak şehir merkezine gitti. Dükkandaki çocuklarına gelirken yemek getireceğini söyleyerek marketten ayrılan Yıldız geri dönmedi. Yıldız'ı telefonla arayan ancak ulaşamayan aile, kayıp ihbarında bulundu. İkinci gün kendi imkanlarıyla da arama yapan Eyüp Yıldız'ın yakınları Hayvanat Bahçesi arkasındaki çevreyolunda aracı park halinde buldu. Yıldız'ı hareketsiz halde bulan yakınları jandarmaya haber verdi. Yapılan incelemede Yıldız'ın tabanca ile vurularak öldüğünü tespit edilirken, muhtarın ruhsatlı beylik tabancası ise yol kenarından geçen derenin içerisinde bulundu. Aracında çocukları için aldığı yemek paketleri de bulunan muhtarın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.İnceleme sırasında Eyüp Yıldız'ın tabanca ile vurularak öldüğünü tespit edildi. Muhtarın ruhsatlı tabancası yol kenarındaki derede bulundu.