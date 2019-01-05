Künefe çeviren adamın şimdi de kolunu kırdılar

BUGÜN NELER OLDU

'Künefeciler Meydanı' olarak bilinen Ulus Meydanı'nda bulunan ve daha önce tepsisi çalınan 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin bu defada kolları kırıldı. Meydana yerleştirildiği ilk haftada, tepsisinin çalınmasıyla gündeme gelen 'Künefe Çeviren Adam' yine saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilen 'Künefe Çeviren Adam' heykelinin iki kolu da ortadan ikiye ayrıldı. Heykelin kırılan kolları çevredeki esnaf ve zabıta ekipleri tarafından geçici süreliğine yerine geri takıldı. Künefe çeviren adam heykelinin iyisiyle, kötüsüyle Hatay'ı simgelediğini ifade eden Köprübaşı Meydanı Esnafları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KÖPRÜ-DER) Başkanı Mete Güneşer, heykele yapılanın Hatay'a zarar verdiğini söyledi. Vatandaşların biraz daha sakin ve duyarlı olması gerektiğini belirten Güneşer, "Şehrimizin simgesi olan bir heykel. Zarar vererek bu memlekete veya kendine nasıl bir hizmet etti bu şahıslar onu anlamakta zorlanıyorum. Şu hale getirmek için bir insanın nasıl bir psikolojide olması lazım" dedi.