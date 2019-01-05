Okçular şov yaptı

BUGÜN NELER OLDU

MERSİN'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları yapıldı. Kentte gün boyu süren kutlama programları çerçevesinde Şehit Mustafa Sarı Spor Kompleksi'nde etkinlik düzenledi. Bursa'dan gelen Akıncılar Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları da at üstünde hünerlerini sergiledi. Açık alanda belirlenen hedefleri oklarıyla vurmaya çalışan sporcular, geleneksel kıyafetleriyle de ilgi çekti. Etkinliğe, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da bindiği atla geldi. Tuna, sporculara ve mehter takımına teşekkür ederek, çiçek verdi