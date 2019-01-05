Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Şahin pazar çantası dağıttı

Şahin pazar çantası dağıttı

Büyükşehir Belediyesi, plastik kullanımı azaltmak için market poşetlerinin paralı hale getirilmesine destek amacıyla 600 bin bez çanta dağıtacak

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019
Şahin pazar çantası dağıttı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, plastik kullanımını azaltılması amacıyla başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın marketlerde poşetlerin parayla satılması projesine destek vermek amacıyla bez çanta yaptırarak vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 600 bin pazar çanta dağıtacaklarını açıkladı. Hazırlatılan bez alışveriş çantalarını bir markette vatandaşlara dağıtan Başkan Şahin, "Bu proje sadece market poşetlerinin paralı hale gelmesi, yani para meselesi değil. Ben kimya mühendisiyim, bir poşetin ömrü insan ömründen daha uzun. Yok edemiyorsunuz. Bunların çevreye verdikleri zararı azaltmak için kullanımlarını azaltmamız gerekiyor. Bunun de başlatılan kampanyaya destek vermek için buradayız" dedi. Belediye olarak çevre doğayla iç içe olacak projelere imza attıklarını kaydeden Şahin, "Bizim daha önceden hazırlıklarımız vardı. Kampanya yürürlüğe girince de hazır olan çantaları vatandaşlarımıza dağıtmak istedik. Farklı boy ve ebatlarda hazırlanan çantalarla poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunacağız. Ben çocukken filelerle pazara giderdik, şimdi de yine geri dönüşümü olan ürünleri kullanmamız, özümüze dönmemiz gerekiyor" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şahin pazar çantası dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN