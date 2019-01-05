Şahin pazar çantası dağıttı

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, plastik kullanımını azaltılması amacıyla başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın marketlerde poşetlerin parayla satılması projesine destek vermek amacıyla bez çanta yaptırarak vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 600 bin pazar çanta dağıtacaklarını açıkladı. Hazırlatılan bez alışveriş çantalarını bir markette vatandaşlara dağıtan Başkan Şahin, "Bu proje sadece market poşetlerinin paralı hale gelmesi, yani para meselesi değil. Ben kimya mühendisiyim, bir poşetin ömrü insan ömründen daha uzun. Yok edemiyorsunuz. Bunların çevreye verdikleri zararı azaltmak için kullanımlarını azaltmamız gerekiyor. Bunun de başlatılan kampanyaya destek vermek için buradayız" dedi. Belediye olarak çevre doğayla iç içe olacak projelere imza attıklarını kaydeden Şahin, "Bizim daha önceden hazırlıklarımız vardı. Kampanya yürürlüğe girince de hazır olan çantaları vatandaşlarımıza dağıtmak istedik. Farklı boy ve ebatlarda hazırlanan çantalarla poşet kullanımının azaltılmasına katkıda bulunacağız. Ben çocukken filelerle pazara giderdik, şimdi de yine geri dönüşümü olan ürünleri kullanmamız, özümüze dönmemiz gerekiyor" diye konuştu.