Sarıeroğlu yardım elini uzattı

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Adana'da torununun cep telefonu ve tableti evinden çalınan kanser hastası kadının gözyaşları sevince dönüştü. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun gönderdiği tablet ve bir miktar parayı teslim alan Emine Öğlü, bu kez sevinç gözyaşı döküp teşekkür etti. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Türkocağı Mahallesi'nde 1 Ocak günü meydana geldi. Emine Öğlü sabah kalktığında dış kapının açık olduğunu fark edince ikinci kata çıkıp kızı ve torununa "neden kapıyı açık bırakıyorsunuz sizi öldürseler haberiniz olmaz" diye kızdı. Bu sırada torunu kalkıp cep telefonundan saate bakmak istedi ancak telefonu bulamadı. Evde yapılan aramada hem cep telefonunun hem de tabletinin olmadığını gören aile polisi aradı.Öğlü, 750 lira borç para alarak torununa cep telefonu aldığını belirterek, "Ben 5 yıldır göğüs kanseri hastalığıyla mücadele ediyorum. Eşim öldü babamdan kalan para ile geçiniyoruz. Kredi çektiğim için elime de 400 lira para geçiyor. Bu telefonu da ayda 100 lira ödeyecek şekilde borç parayla almıştım" diyerek gözyaşları içinde hırsızların telefonu geri getirmesini istemişti.