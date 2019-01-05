Taksici cinayetinin zanlıları tutuklandı

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Adana polisi, 25 gün önce demir çubukla darp edildikten sonra boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli taksici Muhammed Abdo'nun (52), katillerini yakaladı. Katil zanlıları Samir Mahboul (31) ve Styaf Halef'in (25) cinayeti, taksici Abdo'nun otomobilini çalarak Suriye'de 10-15 bin dolar arasında satmak istedikleri için işledikleri ileri sürüldü. İnsan kaçakçılığı suçundan sabıkaları bulunan 2 zanlı tutuklandı.Olay Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Muhammed Abdo, 01 SAA 186 plakalı otomobiliyle kentte bulunan göçmenleri taşıyarak geçimini sağlamaya başladı. İddiaya göre; kiraladıkları otomobilleri Suriye götürerek 10 ila 15 bin dolar arasında sattığı ileri sürülen Samir Mahboul ve Styaf Halef taksici Abdo ile iletişime geçerek İstanbul'a gitmek istediklerini söyledi. Taksici Abdo, aynı zamanda mahalleden komşusu olan Styaf Halef'i ve arkadaşı Samir Mahboul'u İstanbul'a götürmek için 10 Aralık'ta aracına aldı. İddiaya göre; otomobile binen iki şüpheli aracı gasp etmeye çalıştı ancak taksici karşı koydu. Çıkan arbedede Styaf Halef ve Samir Mahboul, taksici Abdo'yu önce demir çubukla darp etti daha sonra boğazını keserek öldürdü. Cesedi sulama kanalına atan iki zanlı, çaldıkları otomobille kaçarken yağmur yüzünden çamura saplandı. Aracı hareket ettiremeyen zanlılar, aracı bırakmak zorunda kaldı.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda Cinayet dedektifleri yaptığı operasyonda Styaf Halef'i gözaltına aldı. Halef, sorgusunda yanında Samir Mahboul'un da olduğunu söyledi. Hatay'da olduğu tespit edilen Samir Mahboul'de, yapılan şok baskında yakalandı. İnsan kaçakçılığı suçundan 2 şer suç kaydı bulunan zanlılar mahkeme tarafından tutuklandı.