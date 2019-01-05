BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Bahar döneminde Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı Yüksek Lisans ve Doktora programlarına burs vereceğini duyurdu. Üniversite bünyesinde yer alan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri tarafından yürütülen Yüksek Lisans-Master (Tezli) ve doktora programlarına %100, %75, %50 ve %25 burs imkanı sağlanacağı belirtildi. gerekli belgelerle birlikte burs programlarına başvuruların 31 Ocak mesai bitimine kadar yapılması gerektiği kaydedildi. Burs başvuru sonuçları ise 7 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak. Başvuruların gerekli belgelerle birlikte scholar@neu.edu.tr e-posta adresine, konusu "ISOSH-2019S" olan referans kodu ile yapılması gerekiyor. Burs kapsamına dahil programların listesi ile başvuru formuna http://aday.neu.edu. tr/ web adresinden ulaşılabiliyor.