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2. Ulusal Ruhsal İyileştirim Paneli

Giriş Tarihi: 6.1.2019
2. Ulusal Ruhsal İyileştirim Paneli
Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatma Öz ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem Meriç, Kocaeli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 2.Ulusal Ruhsal İyileştirim Kongresi'nde, Ruhsal İyileştirim Çalışmalarında Dezavantajlı Gruplar panelinde sunum yaptılar. Prof. Dr. Fatma Öz "Dezavantajlı Gruplar ve Kadınlar" konulu panel sunumunda; kadınların gerek göç, savaş, eğitim fırsatlarında eşitsizlik gibi toplumsal nedenlerle gerekse hastalıklar, fiziksel, duygusal şiddete maruz kalma nedenleriyle riskli gurupta yer aldıklarını anlattı. Yrd. Doç. Dr. Meltem Meriç'te kongrede, "Psikiyatri Hemşirelerinin Ruhsal İyileştirimdeki Rolü ve Potansiyeli" konulu sunumunu gerçekleştirdi.
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2. Ulusal Ruhsal İyileştirim Paneli
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