BÜYÜK MARATON BUGÜN KOŞULACAK

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü anısına "Atatürk'ün İzinde Kurtuluşa Koşuyoruz"
sloganıyla organize edilen 9. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
bugün saat 10.00'da Atatürk Parkı´nda start alacak. Büyükşehir Belediyesi'nce 9.'su düzenlenen Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu
'na geçen yıl bin 260 atlet katılırken bu yıl lisanslı katılımcı sayısı ikiye katlandı. Toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı 21 kilometrelik yarı maratona Türkiye, Etiyopya, Kenya, Fas, Mısır, İspanya, Fransa, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nden (KKTC) 2 bin 152 atlet kayıt yaptırdı. 4 kilometrelik halk koşusu için kayıt yaptıran Adanalı sayısı on binleri aştı. Katılımın yüksek olması heyecanı artırdı. RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Adana'nın kurtuluş günü için düzenlenen maraton her sene çekişmeli yarışlar kadar renkli görüntüleriyle de dikkat çekiyor.