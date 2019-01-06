BÜYÜK MARATON BUGÜN KOŞULACAK

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü anısınasloganıyla organize edilenbugün saat 10.00'da Atatürk Parkı´nda start alacak. Büyükşehir Belediyesi'nce 9.'su düzenlenen'na geçen yıl bin 260 atlet katılırken bu yıl lisanslı katılımcı sayısı ikiye katlandı. Toplam 121 bin 500 lira para ödülünün dağıtılacağı 21 kilometrelik yarı maratona'nden (KKTC) 2 bin 152 atlet kayıt yaptırdı. 4 kilometrelik halk koşusu için kayıt yaptıran Adanalı sayısı on binleri aştı. Katılımın yüksek olması heyecanı artırdı.Adana'nın kurtuluş günü için düzenlenen maraton her sene çekişmeli yarışlar kadar renkli görüntüleriyle de dikkat çekiyor.