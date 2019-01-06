GÜNDOĞDU ADANA’YA MORAL

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Gündoğdu Adana Basketbol, bugün saat 14:00'de Menderes Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. İşadamı Cahit Öztok, turuncu-mavili takıma zorlu karşılaşma öncesi Ziyapaşa Özsüt'te kahvaltı verdi. Öztok, Gündoğdu Adana Basketbol'un Beşiktaş'ı yeneceğine inandığını belirtti. Kulüp başkanı Mehmet Işıkay da, Öztok'un zaman zaman takımlarını misafir ettiğini belirterek,diye konuştu.