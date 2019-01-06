GÜNDOĞDU ADANA’YA MORAL

Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Gündoğdu Adana Basketbol, bugün saat 14:00'de Menderes Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. İşadamı Cahit Öztok, turuncu-mavili takıma zorlu karşılaşma öncesi Ziyapaşa Özsüt'te kahvaltı verdi. Öztok, Gündoğdu Adana Basketbol'un Beşiktaş'ı yeneceğine inandığını belirtti. Kulüp başkanı Mehmet Işıkay da, Öztok'un zaman zaman takımlarını misafir ettiğini belirterek, "Cahit Öztok'a Beşiktaş maçı öncesi takımımıza moral verdiği için teşekkür ediyoruz. Kadınlar Basketbol Süper Liginde Adana'nın tek temsilcisiyiz. Bugün tüm basketbolseverleri sporcularımıza destek olmak için Menderes Spor Salonu'na bekliyoruz"
diye konuştu.