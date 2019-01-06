Huzur operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da 300 polis, terör olaylarının yoğun olduğu mahallelere bağlantıyı sağlayan caddede uyuşturucu uygulaması yaptı. Şüphelenilen araçlar durdurulup didik didik arandı; araçta içindeki vatandaşlara da tek tek 'GBT' kontrolü yapıldı. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Kenti tanımaya da bu bölgeden başladık. Mahalle muhtarlarıyla bölge bölge toplantı yapıp, sorun ve sıkıntıları tespit edip, güvenlik açısından bir problem varsa çözeceğiz" dedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte terör olaylarının yaşandığı mahallelere bağlantıyı sağlayan Şakirpaşa Caddesi'nde uygulama yaptı. Önce özel harekat ekipleri, zırhlı araçları ve uzun namlulu silahlarıyla bölgede güvenlik önlemi aldı, sonra da ekipler oluşturdukları kontrol noktasında şüphelendikleri araçları tek tek durdurup, detektör köpekleriyle didik didik aradı.Aynı zamanda bölgedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 5 ayrı okulun da kesişme noktasında yer alan Şakirpaşa Caddesi üzerinde tam 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen araçların plakaları tek tek kontrol edilirken, söz konusu araçlarda bulunanlar da 'Genel Bilgi Taraması'na (GBT) tabi tutulup sorgulandı. Yağmur altında gerçekleştirilen uygulamaya mahalle sakinleri de tam destek verdi. Aktaş, "Bu bölgede her yöreden insan var. Onlarla oturup kaynaşmak, muhabbet etmek istiyoruz. Sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında emniyet olarak üzerimize düşen ne varsa yapmak istiyoruz. Mahallelerimizi daha huzurlu ve daha güvenli hale getirmek istiyoruz. İnsanların güven ve huzur içerisinde sokaklarda gezmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. Aktaş, daha sonra mahallede vatandaşlarla ayaküstü sohbet edip, esnafı ziyaret etti.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ahalledeki çocuklarla yakından ilgilenip, kahvehanede de vatandaşlarla bir araya gelen Aktaş, Adana'daki görevine yeni başladığını hatırlatıp, "Kenti tanımaya bu bölgeden başladık. Mahalle muhtarlarıyla bölge bölge toplantı yapıp, sorun ve sıkıntıları tespit edip, güvenlik açısından bir problem varsa çözeceğiz" dedi.