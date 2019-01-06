Kadınlara, uyuşturucuyla mücadele yöntemi anlatıldı

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Gaziantep'teŞehitkamil Belediyesi, kadınların uyuşturucu konusunda bilinçlenmeleri için bilgilendirme semineri düzenledi. Eğitim seminerine yoğun ilgi gösteren kadınlar, uyuşturucuyla mücadelede izlenecek yöntemleri dikkatle dinledi. Kurumlar arası işbirliğine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte uyuşturucuyla mücadele konusunda önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Şehitkamil Belediyesi, 2018 yılı içerisinde 10 resmi kurum ile yaptığı 267 bilgilendirme semineri ile 13 bin 350 kişiye ulaştı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Narko-Rehber İsmail Uzkar, Bedri İncetahtacı Aile Merkezinde farklı branşlarda eğitim gören kadınlara 'Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi' konusunda seminer verdi. Narko-Rehber Uzkar, kadınlara madde bağımlılığı, bir bağımlının yaşadıkları, bağımlılık yapıcı maddelerin neler olduğu, bir kişinin ne zaman bağımlı sayıldığı, gençlerin neden madde kullandığı, madde bağımlılığının neden olduğu olumsuzluklar, bağımlılık döngüsü ve süreci ile ilgili bilgiler verdi.