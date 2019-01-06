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Kortların yıldızları

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Kortların yıldızları
Adana Atlı Spor Kulübü İliescu Tenis Akademisi 8-16 yaş aralığında kortlara yeni yıldızları yetiştirmeye devam ediyor. Baran Söyler, Billur Gönlüşen, Deniz Penciu, Ece Değirmen, Taha Topçuoğlu, Özge Değirmen, Mert Aytekin, Can ile Sim Sipahioğlu kardeşler, Göksu Deniz Bugay ve Mustafa Yenice tenisteki yükselişleri ile dikkat çekiyor. Antrenör Mihai İliescu, tenisin bir spor olmaktan çok öte bir tutku olduğunu beliterek, "Korta çıktığınızda yaşananlar ve deneyimleriniz, yaşamın kendisiyle çok benzerdir. Yaşamın geri kalanındaki tarzınız, karakteriniz korta aynen yansır. Disiplinli, odaklı ve duygularını yönetebilme becerisine sahip olanlar kortta bir adım öndedir. Bizim sporcularımızda bu özelliklere sahipler" ifadelerini kullandı.
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Kortların yıldızları
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