Kortların yıldızları

BUGÜN NELER OLDU

Adana Atlı Spor Kulübü İliescu Tenis Akademisi 8-16 yaş aralığında kortlara yeni yıldızları yetiştirmeye devam ediyor. Baran Söyler, Billur Gönlüşen, Deniz Penciu, Ece Değirmen, Taha Topçuoğlu, Özge Değirmen, Mert Aytekin, Can ile Sim Sipahioğlu kardeşler, Göksu Deniz Bugay ve Mustafa Yenice tenisteki yükselişleri ile dikkat çekiyor. Antrenör Mihai İliescu, tenisin bir spor olmaktan çok öte bir tutku olduğunu beliterek,ifadelerini kullandı.