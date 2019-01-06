Miniklere trafik eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Adana İl Jandarma Komutanlığınca "Trafik Dedektifleri Projesi Uygulaması" kapsamında Ceyhan, Karataş, Pozantı, Sarıçam, Yumurtalık ve Yüreğir ilçelerinde sorumluluk bölgesinde bulunan ilk ve ortaokullarda öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Uygulamalı eğitimde miniklere trafik kuralları tek tek anlatıldı. Jandarma Trafik Tim Komutanları tarafından trafik işaret ve levhaları, yaya güvenliği, araçta güvenli yolculuk, ışıklı işaretler, güvenli oyun alanları, güvenli bisiklet kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk koruma sistemleri, yaya geçidi üst ve alt geçit kullanımı, görünürlük konularında toplam 701 öğrenci uygulamalı olarak bilgilendirildi.