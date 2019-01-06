Niğde’de hırsızlara geçit yok: 4 kişi tutuklandı

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Niğde'de farklı tarihlerde 16 adresten hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Niğde'de farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılardan R.Ö. emniyette ifadesi alınıp salıverildi, adliyeye sevk edilen M.Y., Ş.C., Ş.C. ve Y.C. tutuklandı, H.N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 16 ev ve iş yerinde yaşanan hırsızlıklarla ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına almıştı.