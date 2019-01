Öğretim üyelerinin bilimsel yayınlarının başarısı kanıtlandı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Derin Orhon'nun Web of Science kriterlerine göre aldığı 9821 atıfla dünyadaki bilim insanları sıralamasında 4. sırada, Prof. Dr. Vahid Nourani ise dünyadaki ilk yüzde bir (1%) bilim adamı arasında yer almayı başardığı belirtildi. Prof. Dr. Derin Orhon, çevre konusunda "Biyoteknoloji Alanında" yapmış olduğu bilimsel yayınlarına Web of Science kriterlerine göre aldığı 9821 atıfla dünyadaki bilim insanları sıralmasında 4. sırada yer aldığı, Prof. Dr. Vahid Nourani'nin de son on yılda "Mühendislik" alanındaki çalışmaları dikkate alınmak suretiyle dünyadaki ilk yüzde bir (1%) bilim adamı arasında yer aldığı belirtildi.