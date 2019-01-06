Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu

BUGÜN NELER OLDU

Osmaniye'nindüşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen liseler arası tiyatro yarışmasının ödül töreni ve galası yapıldı. Milli Mücadele ve Kahramanlık konulu tiyatro yarışmasına il genelinden toplam 10 okul katıldı. Yarışmada en yüksek puanı alan Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birincilik ödülüne layık görüldü. Yarışmada Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ikinci, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi üçüncü oldu. Cebeli Bereket Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi yarışmada birincilik kazanan oyununu sergiledi. Kahramanlık ruhu yüklü tiyatro oyununda izleyenler duygulu anlar yaşadı. Tiyatro ekibi, özverili ve üstün gayretleri ile sergiledikleri oyuna büyük alkış topladı. Yarışmada birincilik ödülünü almaya hak kazanan tiyatro ekibine ödülünü Belediye Başkanı Kadir Kara verdi.