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Savrun Çayı taştı, araziler sular altında kaldı

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Savrun Çayı taştı, araziler sular altında kaldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Çayın çevresindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Geçen Perşembe günü başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli sağanak yağış Kadirli'de hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki ev ve iş yerleri sular altında kalırken, Savrun Çayı'nda da su seviyesi yükseldi. Yer yer taşkınların yaşandığı Savrun Çayı'nın çevresindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı. Kadirli Belediyesi hoparlörlerinden ilçe sakinlerinin Savrun Çayı'na yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
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Savrun Çayı taştı, araziler sular altında kaldı
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