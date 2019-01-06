Sel sularına kapılan araçtakileri Karayolları ekipleri kurtardı

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Mersin'desağanak yağış nedeniyle Silifke- Gülnar karayolu ulaşıma kapandı. Mersin'de sağanak yağış nedeniyle SilifkeGülnar karayolu ulaşıma kapandı. Sel sularına kapılan araçtaki 3 kişi, Karayolları ekiplerince güçlükle kurtarıldı. Dağlardan gelen sel sularının karayolunun çukurda kalan yerine dolması nedeniyle Gülnar'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Kayrak köyü yakınlarında bir araç şarampole devrilirken, bir araç da sel suları içinde mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına ise Karayolları Silifke Şube ekipleri yetişti.