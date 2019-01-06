BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarlarını Hollandalı yıldız Wesley Sneijder heyecanı sardı. Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın,açıklaması üzerine taraftarlar, Hollandalı yıldızın sosyal medya hesabında paylaşımlarının altınamesajı yazarak Sneijder'i Adana Demirspor'a davet etti.Teknik direktör Yılmaz Vural'ın transferini istediği Wesley Sneijder'in yönetime sunduğu listede de olduğu öğrenildi. Süper Lig'e çıkma sözü veren Yılmaz Vural,diye konuştu.Türkiye kariyerinde agresif olmayan futbolu ile öne çıkan Sneijder, 175 maçında kırmızı kart görmedi. 34 yaşındaki futbolcu 567 maçlık futbol kariyerinde ise sadece 2 kez kızardı.