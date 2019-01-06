Süper Lig hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam eden Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor taraftarlarını Hollandalı yıldız Wesley Sneijder heyecanı sardı. Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın, "Sneijder gibi bir oyuncuyu kim istemez ki! Vizyonumuz uyuştuğu taktirde neden olmasın"
açıklaması üzerine taraftarlar, Hollandalı yıldızın sosyal medya hesabında paylaşımlarının altına 'Come to Adana Demirspor'
mesajı yazarak Sneijder'i Adana Demirspor'a davet etti. VURAL: İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ
Teknik direktör Yılmaz Vural'ın transferini istediği Wesley Sneijder'in yönetime sunduğu listede de olduğu öğrenildi. Süper Lig'e çıkma sözü veren Yılmaz Vural, "Sözümüzde duracağız tabii ki... Yönetim kurulu da maddi ve manevi büyük destek veriyor. İnşallah yanılgıya düşmeyiz. Çünkü ince eleyip sık dokuyoruz. Bu takımın iyiliği için doğru yaptığımızı düşünüyorum. Sneijder konusunda ise çok yetenekli ve yıldız bir isim her teknik adam öyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek ister"
diye konuştu. KIRMIZI KART GÖRMEDİ
Türkiye kariyerinde agresif olmayan futbolu ile öne çıkan Sneijder, 175 maçında kırmızı kart görmedi. 34 yaşındaki futbolcu 567 maçlık futbol kariyerinde ise sadece 2 kez kızardı.