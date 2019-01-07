4 araçta 8 kişi karda mahsur kaldı

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Mersin'inErdemli ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Hacıalanı yaylasında araçları ile birlikte gece yayla dönüşünde karda mahsur kalan 8 vatandaş Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Erdemli belediyesini arayan vatandaşlar Hacıalanı yaylası Delali mevkiinde 4 araçta toplam 8 kişinin yağan kar nedeni ile yolda mahsur kaldıklarını bildirdi. Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele ekipleri zaman kaybetmeden ihbarın alındığı noktaya yola çıktı. İlçeye yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Hacıalanı yaylasına ulaşan ekipler karla kaplı yolu açarak vatandaşları donmaktan kurtardı. Kurtarılan vatandaşlardan Selçuk Gündoğdu, ''Araçlarımız kara saplandı. Biz de Erdemli belediyesini arayarak kurtarmalarını istedik. Eğer ekipler zamanında gelmese donacaktık" dedi.