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’da sağanak taşkına neden oldu

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Adana’da sağanak taşkına neden oldu
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak taşkına yol açtı. İlçede iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Altıgöz Mahallesi'nden geçen Mecrin Deresi taştı. Su baskınları yaşanan mahallenin yanı sıra ilçe genelindeki bazı tarım arazileri de zarar gördü. Altıgöz Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılınç, 2 gündür aralıksız süren yağışlar nedeniyle evlerin çevresinin suyla kaplandığını söyledi. Meteorolojinin sağanak yağış uyarısını dikkate alarak yağışlar öncesi 9 evi tahliye ettiklerini belirten Kılınç, "Jandarma ve itfaiye ekipleri mahalleye gelerek uyarılarda bulundu. Yağışların devam etmesi halinde diğer evlerde de su baskınları yaşanabilir." ifadesini kullandı. Mahalle sakinleri de yağıştan ve derenin taşmasından dolayı tarlalarının sular altında kaldığını, mağdur olduklarını dile getirdi.
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Adana’da sağanak taşkına neden oldu
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