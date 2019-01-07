Altın süslemeli tezhibe ilgi

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Mersin'de Tezhip sanatçısı Esra Bora'nın guaj boya, akrilik ve 22 ayar ezilmiş altın kullanarak hazırladığı çalışmaları büyük ilgi görürken, sanatseverlerden tam not aldı. İstanbullu Tezhip sanatçısı Bora, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde Tezhip Sergisi açtı. Eserlerini guaj boya, akrilik ve 22 ayar ezilmiş altın kullanarak hazırlayan sanatçı, 47 eserini Mersinli sanatseverlerin beğenisine sundu. Bora, tezhip kelimesinin Arapça olup, 'altınlamak' anlamına geldiğini belirtti. Levha ve evrakların manevi değerlerini ifade etmek amacıyla gelişmiş bir sanat dalı olduğunu belirten Bora, tezhip sanatının en çok Osmanlı Dönemi'nde yapıldığını söyledi. Tezhibe boyanın dışında renk vermek için 22 ayar ezilmiş altın kullandıklarını kaydeden Bora, "Altının ezilmesi için 1,5 saat emek gerekiyor. Bu süre zarfında bir an olsun işlemin başından kalkmıyorum. Ezilme işleminin yarıda bırakılması halinde kimyası bozuluyor" dedi.