Arzu Sabancı kadınların konuğu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'dabir projesi kapsamında gerçekleşen söyleşinin konuğu Arzu Sabancı oldu. Etkinliğin geliri anlamlı Zeytinli köyündeki kadın ve kız çocuklarının eğitimine gitti Adana bir sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen, proje kapsamındaki söyleşinin konuğu Arzu Sabancı oldu. Moderatörlüğünü Melis Ağazat'ın yaptığı söyleşinin geliri 'pilot köy' olarak belirlenen Zeytinli'de yaşayan kadın ve kız çocuklarına gitti. Anlamlı buluşma büyük ilgi gördü. Bu güne kadar sayısız projelerin altına imza attıklarını belirten Adana Soroptimist Kulübü Başkanı Demet Bilici. "Yapmış olduğumuz etkinliklerle Zeytinli Köyü'ne destek oluyoruz. Köyün muhtarı ve okul müdürü ile yapılan görüşmelerde çok sayıda kadın ve kız çocuğunun okuma-yazma bilmediği öğrenilmiştir. Köyde okuma-yazma kursu açılması ve kütüphane yapılmasına karar verdik" dedi. Konuşmaların ardından sunuma geçildi. Arzu Sabancı'nın konuk olduğu söyleşi ilgiyle izlendi. Sabancı, kendi hayatından ve buralara nasıl geldiğinden bahsetti. Sunum sırasında katılımcıların da sorularını yanıtlayan Arzu Sabancı etkinlik sonunda kimseyi kırmadı ve tüm konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Bilici tarafından Sabancı ve Ağazat'a plaket verdi.