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Belediye başkanlarının isimleri tesislere verildi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2019
Belediye başkanlarının isimleri tesislere verildi
Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi tarafından Atalar Mahallesi'nde yapımı ve restorasyonu tamamlanan İbrahim Yoksul Sosyal Tesisleri, Sabit Öksüz Düğün Salonu ve İsa Yıldız Parkı için düzenlenen törenle açıldı. Tesislere daha önce beldede belediye başkanlığı yapmış eski 3 başkanın isimleri verildi.Tesislere eski belediye başkanlarının isimlerinin verilmesinin anlamlı olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Bizler mahallelerimizin ihtiyaç ve taleplerine göre hareket ediyoruz. Biz ödüllü belediyeyiz. 73 şehidimize ücretsiz konut veren tek belediyeyiz. Birinci önceliğimiz Tarsus'ta birlik beraberlik ve huzur kardeşlik ortamında yaşamak" dedi.
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Belediye başkanlarının isimleri tesislere verildi
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