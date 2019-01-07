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Çocuklardan ’a tablo

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Çocuklardan Rektör Karacoşkun’a tablo
Gaziantep Şahinbey Çocuk Destek Merkezindeki çocukların yaptığı tablo, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hediye edildi. Gaziantep Şahinbey Çocuk Destek Merkezi Müdürü Metin Tapan ile Mehmet Merkepçioğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek merkezde kalan Serkan Özkaytan, Mustafa Akbulut, Müslüm Çınar ve Seymen Yılmaz isimli öğrencilerin yaptıkları ebru çalışmasını Rektör Karacoşkun'a takdim ettiler. Rektör Karacoşkun, kendisine hediye edilen bu tablonun ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, çocuklara bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
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Çocuklardan Rektör Karacoşkun’a tablo
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