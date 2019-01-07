“Erdemli lobisini oluşturmalıyız”

BUGÜN NELER OLDU

ErdemliZiraat Odası Başkanı Rasim Şahin delege seçimlerinde katkılarından dolayı muhtarlara yemek verdi. Gece konuşan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Lobisini oluşturmalı ve birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" dedi. Yemeğe Kaymakam Avni Kula, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, oda yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Şahin, oda seçimi öncesi delege seçimini yaptıklarını belirterek, ''Başta ilçe kaymakamımız Avni Kula, Başkanımız Mükerrem Tollu ve muhtarlarımıza delege seçimlerinde sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz'' dedi. Tollu da, "El ele verip bir Erdemli lobisi oluşturarak Aksıfat, Sorgun barajları ile yapımı devam eden göletlerin biran evvel tamamlanmasını sağlamalıyız" dedi.