Kurtuluş coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 5 Ocak Kurtuluş Resepsiyonu düzenlendi. Hilton Oteli'nde gerçekleşen resepsiyona Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Hüseyin Sözlü, Atatürk'e kurtuluş savaşının ilhamını veren ve Cumhuriyeti temellendiren Adana'nın, 97'nci yıldönümünü kutluyor olmanın gururunu yaşadığını kaydetti. Vali Mahmut Demirtaş ise gün boyunca kent genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle Adanalı vatandaşların bayram coşkusunu yaşamalarından dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Tüm hemşehrilerimizin kurtuluş bayramını kutluyor, daha nicelerini kutlamamızı temenni ediyorum. Kurtuluş coşkusunu ve heyecanını tüm Adana'da doyasıya yaşadık" dedi. Vali Demirtaş, "Anadolu'nun dört bir yanında, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin canını hiçe sayarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımız, hiç bir zaman sekteye uğratılamayacaktır. Devletimiz; milletinin her bir ferdiyle gönül ve fikir birliği içinde, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da hain odakların ülkemizi yıpratmaya yönelik her türlü çabalarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği üzere boşa çıkarmaya muktedir ve kararlıdır" diye konuştu.