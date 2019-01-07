Kurtuluşa koştular

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü dolayısıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 'Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Vincent Kipchumba, kadınlarda ise aynı ülkeden Joyce Chepkemoi Tele birinci oldu. 'Atatürk'ün izinde kurtuluşa koşuyoruz' sloganıyla düzenlenen yarı maraton, Vali Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Atatürk Parkı önünden verdiği startla gerçekleştirildi.

TOPLAM 121 BİN TL ÖDÜL DAĞITILDI

Kadınlarda Kenyalı Joyce Chepkemoi Tele, 1 saat 11 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinci, aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimele, 1 saat 12 dakika 29 saniye ile ikinci, Sevilay Eytemiş de 1 saat 16 dakika 12 saniye ile üçüncü oldu. Organizasyon kapsamında aralarında engellilerin de olduğu 7 bin 200 kişinin katılımıyla 4 kilometrelik halk koşusu da yapıldı. Maratonda birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira olmak üzere toplam 121 bin 500 lira para ödülü dağıtıldı.