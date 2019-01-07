Sıcak yuvalarına kavuştular

Adana'da fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle oturdukları evin çatısı uçtuğu için ortada kalan Varhan ailesine devlet sahip çıktı. Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı harekete geçerek ailenin uçan çatısını yaptı. Ayşe Varhan, "Allah devletimizden razı olsun. Sıcak yuvamıza bizi tekrar kavuşturdu" dedi.

YAPTIRAMADILAR

Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Timur-Ayşe Varhan çifti ile çocukları Aysima (10), Ziya (8), Habitcan (5) ve Leyla'nın (1) oturduğu evin çatısının büyük bölümü yattıkları sırada fırtına nedeniyle uçtu. Deprem oldu sanarak yataklarından fırlayan aile gördükleri manzara karşısında şok oldu. Maddi imkanı olmayan aile uçan çatılarını yaptıramadı. Ailenin yaşadığı sıkıntıyı öğrenen Vali Mahmut Demirtaş hemen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na çatının bir an önce yapılması talimatını verdi. Aileyle irtibata geçen vakıf yöneticileri kısa sürede sorunu çözerek çatıyı yaptırdı. Yeniden evlerine kavuşan ve yüzlerinden gülücükleri eksik etmeyen çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. "DEVLETİMİZ YETİŞTİ"

Çocuklarına sarılan anne Ayşe Varhan, "Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Maddi durumumuz olmadığı için çatımızı yapamıyorduk. Çocuklarım komşularımın ya da yakınlarımın yanında kalıyordu. Her gün eve ne zaman gideceklerini soruyorlardı. Allah devletimizden razı olsun. İmdadımıza yetişti ve çocuklarımı evlerine kavuşturdu" diye konuştu.