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’da Ceyhan Nehri taştı

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Adana’da Ceyhan Nehri taştı
ADANA'DA, Ceyhan Nehri'nin taşması sonucu birçok ev, tarla ve bahçe su altında kaldı. İl genelinde son 4 gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Ceyhan Nehri'nde taşkın yaşandı. Nehrin çevresinde yer alan Yüreğir ve Ceyhan ilçelerine bağlı mahallelerdeki bazı ev, tarla ve bahçeleri de su bastı. Çiftçiler, yağışlar nedeniyle hasat yapamadı.Bu arada, bir çiftçi de tarlasına kayıkla girerek arazideki sulama motorunu su içinden çıkardı. Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi Muhtarı Mustafa Çelik, su baskını nedeniyle bazı ekili tarlalar, narenciye bahçeleri ve evlerde zarar olduğunu belirterek, yağışın kesilmesinin ardından hasar tespiti yapılabileceğini ifade etti. Öte yandan kentte yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor.
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Adana’da Ceyhan Nehri taştı
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