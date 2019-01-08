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’da ‘Kurtuluş’ temalı fotoğraf sergisi

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Adana’da ‘Kurtuluş’ temalı fotoğraf sergisi
ADANA'NIN düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü sebebiyle Adana Şehir Müzesi'nde "Kurtuluş" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergiyi Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de ziyaret etti. Sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, ''Tarihe altın harflerle yazılan bu önemli günde Anadolu'da azim ve kararlılıkla kurtuluş mücadelesi veren kahraman milletimizin canını hiçe sayarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımız asla sekteye uğratılamayacaktır" dedi.
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Adana’da ‘Kurtuluş’ temalı fotoğraf sergisi
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