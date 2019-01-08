Adana’da ‘Kurtuluş’ temalı fotoğraf sergisi

ADANA'NIN
düşman işgalinden
kurtuluşunun
97. yıl dönümü
sebebiyle Adana
Şehir Müzesi'nde
"Kurtuluş" temalı
fotoğraf sergisi
açıldı. Sergiyi Vali
Mahmut Demirtaş'ın
yanı sıra, Adana
Milletvekili Ayşe
Sibel Ersoy,
6. Mekanize
Piyade Tümen ve
Garnizon Komutanı
Tümgeneral Hakan
Atınç, Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de
ziyaret etti. Sergilenen fotoğraflar
hakkında bilgi alan Vali Demirtaş,
''Tarihe altın harflerle yazılan bu
önemli günde Anadolu'da azim ve
kararlılıkla kurtuluş mücadelesi veren
kahraman milletimizin canını hiçe
sayarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımız
asla sekteye uğratılamayacaktır"
dedi.