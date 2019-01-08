Ali Ferruh geçmişi yaşatıyor

BUGÜN NELER OLDU

, işletme bölümünü bitirdikten sonra baba mesleği halıcılığı sürdüren Ali Ferruh Akeloğlu (55), kendi dizayn ettiği iş yerinde şark köşesi, antika eşya, 60-70 yıllık motosikletler sergileyerek eskiye duyduğu özlemi giderdiğini söyledi. 1969 yılında babasının halıcılığa aynı iş yerinde başladığını ve kendisinin de küçük yaştan itibaren babasına yardım ederek halıcılık yaptığını söyleyen Akeloğlu, bir yandan da eğitimine devam edip üniversitede işletme bölümünü bitirdiğini belirtti. Kendi işini yapmayı tercih ettiğini çünkü böyle daha özgür hissettiğini vurgulayan Akeloğlu, iş yerinde nostaljik bir konsept oluşturduğunu dile getirdi.