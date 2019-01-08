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Çukurovalılar kar görmek için yaylalara akın etti

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Çukurovalılar kar görmek için yaylalara akın etti
ADANA ve Mersin'de vatandaşlar kar görebilmek için kilometrelerce yol yapıp yüksek kesimlere çıktı. Bölgeye ilginin fazla olması nedeniyle yollarda araç ve yaya yoğunluğu yaşandı. Tatilciler, mangal yapıp kartopu oynayarak vakit geçirdi. Karayolları ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolları açarak tatilcilerin ulaşımını sağladı. Adanalılar Pozantı, Aladağ, Kızıldağ yaylalarına gitti. Şehir merkezine 85 kilometre mesafedeki Akçatekir Yaylası, adeta kar görmek isteyenlerin akınına uğradı. Mersinliler ise Silifke ilçesine bağlı Çaltıbozkır mahallesine akın etti. Yer yer 30 santimetreye ulaşan karı görmek isteyen Çukurovalılar soğuğa aldırmadan vakit geçirdi.
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Çukurovalılar kar görmek için yaylalara akın etti
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