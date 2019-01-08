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Eltiler yaparken yakalandı

Giriş Tarihi: 8.1.2019
MERSİN'DE, para karşılığı cinsel ilişkiye girerken suçüstü yakalanan 3 kadından elti oldukları öğrenilen 2'si tutuklandı. Kent merkezinde 'Fuhuş, fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede fuhuş yapıldığını belirledi. Takibe alınan adrese operasyon düzenleyen ekipler, 37 yaşındakı H.Ö. isimli erkekle fuhuş yaparken suçüstü yakalanan kadınlar N.A. (30), Z.A. (34) ve G.A.'yı (21) 'fuhuş ve fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından H.Ö. serbest bırakıldı.
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Eltiler fuhuş yaparken yakalandı
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