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Enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu
KAHRAMANMARAŞ'TA sitenin istinat duvarı çöktü, kaldırımda yürüyen kişinin kaldırım taşlarına tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Vadi Mahallesi'ndeki sitenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı sabah saatlerinde çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Site sakinlerinden Muhammet Bulut, sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyduğunu, deprem olduğunu sandıklarını, dışarı çıktıklarında istinat duvarının çöktüğünü gördüklerini söyledi. Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaldırımda yürüyen kişinin istinat duvarının aniden çökmesi sonucu dengesini kaybetmesi ve kaldırım taşına tutunarak enkaz altında kalmaktan kurtulması yer alıyor.
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Enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu
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