GASMEK hayat boyu öğrenme süreci başlattı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (GASMEK), 7 Ocak 2015'ten bu güne kadar Meslek Eğitim Kursu (MEK) grubunda 30 farklı alanda 375 branşta 151 bin 406, İlköğretim ve Ortaöğretim Eğitime Destek Kursları (ETÜT) grubunda ise, 35 bin 578 olmak üzere 186 bin 984 kursiyere eğitim verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "GASMEK, Gaziantep'in bir markası oldu" sözüyle değerine değer katan kurs merkezi, eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmayı kendisine vizyon edindi. GASMEK, onlarca insanı iş sahibi yaptı, toplumda üreten insan sayısını artırmayı başardı. Her yaştan kursiyer faydalandı." dedi. Gaziantep ve ilçelerde toplam 25 kurs merkezinde hizmet veren GASMEK, 2018-2019 Eylül döneminde, 9 bin 515 kursiyer çeşitli branşta eğitim gördü. Ayrıca, 2018 girişimcilik eğitimlerinde, bin 145 kursiyere girişimcilik eğitimi verildi. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Yabancı Diller, El Sanatları, Bilişim Teknolojileri, Seramik ve Cam Teknolojiler alanları başta olmak üzere birçok kursiyer, hayat boyu öğrenme sürecine katıldı. Kurs 2015'ten bugüne 302 kursiyere istihdam sağladı.