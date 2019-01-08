Gaz kurbanı iki kardeş toprağa verildi

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Bursa'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan yaşamını yitiren Atilla ve Yasin Balandi kardeşler Adana'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Yasin Balandi'nin eşi Adile, 20 gün önce dünyaya gelen ve babasını görmeyen kızı Zehra'ya sarılıp ağıtlar yaktı. Nilüfer ilçesinde sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine girdikten sonra yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden yaşamını yitiren Yasin (18) ve ağabeyi Atilla Balandi'nin (22) cenazeleri önceki gece karayoluyla Adana'ya getirildi. Dün sabah iki kardeşin cenazesi toprağa verilmek üzere konvoy eşliğinde Buruk Mezarlığı'na götürüldü.Cenazelerin mezarlığa girişi sırasında iki kardeşin yakınları sinir krizleri geçirdi. 6 kardeşin en küçüğü olan ve 20 gün önce baba olan Yasin Balandi'nin hiç görmediği kızı Zehra da babasının cenazesine katıldı. Kızı Zehra'ya sarılan Adile Balandi, "Yavrum babasız kaldı. Seni hiç koklayamadı bir tanem." diyerek gözyaşı döktü. Atilla Balandi'nin eşi Sahra da ağıtlar yaktı.Olay sırasında gazdan etkilenen ve hastaneye kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu olan ağabey Musa Balandi de kardeşlerinin cenaze törenine katıldı. Musa Balandi, "Ben onlarsız nasıl yaşayacağım. Gözlerimin önünde hayatlarını kaybettiler" derken, iki kardeş kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.