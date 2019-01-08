İkinci yarının manşeti bende

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por Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un 1.92'lik gurbetçi santrforu Ahmet Dereli
ligin ikinci yarısı için iddialı konuştu. Adanaspor'da altıncı yılını geçiren Dereli, ilk yarıda turuncu- beyazlı forma altında 9 maçta 503 dakika forma giyerek üç gol atıp bir de asist yaptı.
Kendinden emin konuşan yetenekli futbolcu, "İkinci devrede kendimi daha çok göstereceğim. Performansım ve atacağım gollerle manşetlerde yerimi alacağım"
dedi. BURASI EVİM GİBİ
Çok büyük bir camiada forma giydiğini söyleyen 26 yaşındaki Dereli, "Ben yıllardır bu kulüpteyim. Burası artık benim evim gibi. Buranın evladıyım diyebilirim. Başkanımız Bayram Akgül ve teknik heyetimizle iyi işler yapmak istiyoruz.
İlk yarıda istediğimiz çıkışı yakalayamadık ancak ikinci yarıdan hem kendim hem de takımım adına umutluyum. Çalışmalarımız çok moralli geçiyor
" şeklinde konuştu. KRİTİK BİR NOKTADAYIZ
ADANASPOR 17 maçlık periyodu 19 puanla 11. sırada tamamladığını vurgulayan oyuncu, "Kritik bir noktada duruyoruz. Çıkış yakalamamız gerekiyor. Bu yüzden bana ve tüm takım arkadaşlarıma büyük görev düşüyor. Şunu çok iyi biliyorum. İkinci yarılar her zaman zor geçiyor. Çünkü takımlar şampiyonluk için, play-off için, alt sıralardan kurtulmak için büyük bir savaş veriyor. Adanaspor bu sezon hak ettiği yerde olacaktır" dedi. Herkesin derdi başka
İkinci yarılar her zaman zor geçiyor. Çünkü takımlar şampiyonluk için, play-off için, alt sıralardan kurtulmak için büyük bir savaş veriyor.