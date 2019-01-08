İkinci yarının manşeti bende

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor'un 1.92'lik gurbetçi santrforuligin ikinci yarısı için iddialı konuştu.Kendinden emin konuşan yetenekli futbolcu,dedi.Çok büyük bir camiada forma giydiğini söyleyen 26 yaşındaki Dereli, "İlk yarıda istediğimiz çıkışı yakalayamadık ancak ikinci yarıdan hem kendim hem de takımım adına umutluyum." şeklinde konuştu.ADANASPOR 17 maçlık periyodu 19 puanla 11. sırada tamamladığını vurgulayan oyuncu, "Kritik bir noktada duruyoruz. Çıkış yakalamamız gerekiyor. Bu yüzden bana ve tüm takım arkadaşlarıma büyük görev düşüyor. Şunu çok iyi biliyorum. İkinci yarılar her zaman zor geçiyor. Çünkü takımlar şampiyonluk için, play-off için, alt sıralardan kurtulmak için büyük bir savaş veriyor. Adanaspor bu sezon hak ettiği yerde olacaktır" dedi.İkinci yarılar her zaman zor geçiyor. Çünkü takımlar şampiyonluk için, play-off için, alt sıralardan kurtulmak için büyük bir savaş veriyor.