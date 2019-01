İşaret dilini öğrendiler mesajlarını verdiler

BUGÜN NELER OLDU

Erdemli Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurulabilmesi adına çalışanlarına yönelik, eğitmen Ayde Günay tarafından gerçekleştirilen, "İşaret Dili" eğitimine başladı. Eğitime katılan personel öğrendikleri işaret dili ile ilk mesajlarını Yeni Yılı kutlayarak verdiler. Bu eğitimle personelin vatandaşlara her alanda daha kolay ve rahat hizmet verilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her vatandaşın eşit hizmet alma hakkına sahip olduğunu belirterek, ayrıştıran değil birleştiren belediyecilik algısı ile hareket ettiklerini söyledi. Kentin her noktasında engelli vatandaşların rahat bir yaşam sürdürebilmesi adına hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Tollu, işaret dili eğitimi ile de kendilerine başvuran vatandaşlarla daha doğru ve sağlıklı diyalog kurarak sorunların daha kısa sürede çözüleceğini söyledi.