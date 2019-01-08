Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > İşaret dilini öğrendiler mesajlarını verdiler

İşaret dilini öğrendiler mesajlarını verdiler

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
İşaret dilini öğrendiler mesajlarını verdiler
MERSİN'İN Erdemli Belediyesi, işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurulabilmesi adına çalışanlarına yönelik, eğitmen Ayde Günay tarafından gerçekleştirilen, "İşaret Dili" eğitimine başladı. Eğitime katılan personel öğrendikleri işaret dili ile ilk mesajlarını Yeni Yılı kutlayarak verdiler. Bu eğitimle personelin vatandaşlara her alanda daha kolay ve rahat hizmet verilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, her vatandaşın eşit hizmet alma hakkına sahip olduğunu belirterek, ayrıştıran değil birleştiren belediyecilik algısı ile hareket ettiklerini söyledi. Kentin her noktasında engelli vatandaşların rahat bir yaşam sürdürebilmesi adına hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Tollu, işaret dili eğitimi ile de kendilerine başvuran vatandaşlarla daha doğru ve sağlıklı diyalog kurarak sorunların daha kısa sürede çözüleceğini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşaret dilini öğrendiler mesajlarını verdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN